СМИ: в результате схода лавины в Иране погибли как минимум два человека

Еще около 30 пострадали, передает агентство ISNA

ТАСС, 6 сентября. По меньшей мере два человека погибли в результате схода лавины на юго-западе Ирана. Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, под лавину попала семья из трех человек. В результате инцидента двое из них, мужчина и женщина, погибли. Спасательным службам удалось вытащить из-под снега ребенка.

Агентство Tasnim также сообщило, что около 30 туристов оказались под снегом в результате происшествия. Они путешествовали по горному перевалу Биджан, когда стихийное бедствие началось. На место направились три машины скорой помощи. Информации о точном количестве пострадавших и их состоянии не приводится.