6 сентября, 15:57

В Самаре произошел пожар в больнице

Погиб один человек

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в Самарской городской больнице №4, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 19:16 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4" по адресу: городской округ Самара, Октябрьский район, улица Мичурина, 125. Погиб один человек (личные данные устанавливаются), пострадавших нет, проводится эвакуация", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова. Сотрудники установили, что на третьем этаже горит матрас и мебель, объявлен повышенный ранг вызова - 1-бис.

В 19:33 была объявлена локализация пожара на площади 5 кв. м. 

Теги:
РоссияСамарская область
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