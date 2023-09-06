В Екатеринбурге один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в многоэтажке

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовались

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Разгерметизация газового баллона произошла в квартире 12-этажного жилого дома в Екатеринбурге. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 16:04 (14:04 мск) поступило сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома по улице Циолковского в городе Екатеринбурге. По оперативной информации, повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовались. На месте работают девять человек личного состава МЧС РФ, также три единицы спецтехники.