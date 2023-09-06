В Москве задержали полицейских, подозреваемых во взятке за прикрытие нелегальных мигрантов

По данным правоохранительных органов, среди задержанных присутствует начальник отделения участковых полиции по району Южное Бутово

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержаны в Москве за получение взятки от представителя коммерческой организации, нарушившей миграционное законодательство, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России выявили факт противоправной деятельности сотрудников ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы. Они подозреваются в получении взятки. Предварительно установлено, что полицейские получили от представителя коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что по материалам ГУСБ МВД России следственными органами принято процессуальное решение. По данному факту назначено проведение служебной проверки. "Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке", - заключили в МВД.

В правоохранительных органах сообщили, что среди задержанных начальник отделения участковых полиции по району Южное Бутово.