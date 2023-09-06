В Болгарии четыре человека погибли во время наводнения

Национальный институт гидрологии и метеорологии ранее сообщил, что в пострадавших районах выпало до 330 мм осадков

СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии во время наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом на брифинге сообщил директор областной полиции города Бургас Эмил Павлов.

"Могу подтвердить, что обнаружено тело еще одной женщины. Таким образом при наводнении погибли двое мужчин и две женщины. Сведений о других погибших или пропавших без вести нет, поисковая операция прекращена, однако полиция продолжает свою работу в пострадавших районах и готова оперативно реагировать на сигналы граждан", - сообщил он.

Районы Царево и Лозенец наиболее серьезно пострадали в результате наводнения, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы. Также разрушены мосты и дороги. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, продолжаются восстановительные работы, частично восстановлена подача электроэнергии и воды.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии сообщил, что в пострадавших районах выпало до 330 мм осадков. Сейчас дождя нет.