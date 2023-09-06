В Петербурге ликвидировали пожар в производственном здании

К ликвидации привлекалось от МЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 240 кв. м на кровле здания на западе Санкт-Петербурга ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В двухэтажном производственном здании на втором этаже и кровле происходило горение обстановки на площади 240 кв. м. <…> в 19:30 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о возгорании по адресу: Кировский район, ул. Промышленная, дом 5, поступило в 14:58 мск. Возгорание локализовали в 16:32 мск. К ликвидации привлекалось от МЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Примерно в полукилометре от места происшествия расположена станция метро "Нарвская". Согласно открытым данным, в здании расположено производственное предприятие, магазины и различные компании. По данным местных СМИ, загорелся швейный цех.