В Самаре ликвидировали пожар в больнице

Возгорание произошло в одной из палат отделения пульмонологии

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в Самарской городской больнице №4, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 19:45 пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

В региональном Минздраве сообщили, что при пожаре сработала сигнализация, сейчас учреждение работает в штатном режиме. Компетентными органами будет проведена проверка, добавили в профильном министерстве.

Сообщение о пожаре поступило в 19:16, пожарные работали по повышенному рангу вызова - 1-бис. По прибытии было установлено, что на третьем этаже горит матрас и мебель. Погиб один человек, из учреждения эвакуировали 150 человек. В 19:33 была объявлена локализация пожара на площади 5 кв. м.

По факту происшествия проводит проверку прокуратура Самары. В пресс-службе регионального надзорного ведомства отметили, что возгорание произошло в одной из палат отделения пульмонологии.