Число жертв циклона на юге Бразилии превысило 30

Правительство Риу-Гранди-ду-Сул отменило праздничные мероприятия и военные парады по случаю Дня независимости Бразилии, сообщила газета Globo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Число жертв последствий тропического циклона, обрушившегося на южные районы Бразилии, превысило 30. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на местные власти.

По ее информации, 31 человек погиб в штате Риу-Гранди-ду-Сул и еще 1 в соседнем штате Санта-Катарина. Ввиду сложной погодной обстановки и в знак уважения к памяти погибших правительство Риу-Гранди-ду-Сул отменило праздничные мероприятия и военные парады по случаю Дня независимости Бразилии, отмечаемого 7 сентября.

Власти опасаются, что реальное число жертв может оказаться больше, поскольку поисково-спасательные работы и ликвидация последствий циклона продолжаются. "Это очень печально и больно, но мы сохраняем решимость оказать помощь всем нуждающимся", - цитирует издание губернатора региона Эдуарду Лейте. Циклон вынудил более 5 тыс. человек покинуть свои дома.