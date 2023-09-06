В Ленобласти произошла разгерметизация газопровода

Без газа остались 11 промышленных потребителей, 24 многоквартирных домов и 138 индивидуальных жилых домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Разгерметизация газопровода произошла в Тихвинском районе Ленинградской области. Без газа остались 11 промышленных потребителей и 162 дома, сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

"6 сентября 2023 года произошла разгерметизация газопровода высокого давления рядом с микрорайоном Лесопитомник Тихвинского района. Объект обслуживает АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Газоснабжение в трубопроводе перекрыто. В связи с этим подача газа временно остановлена для 11 промышленных потребителей, 24 многоквартирных домов и 138 индивидуальных жилых домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас ведутся восстановительные работы. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.

В пресс-службе также отметили, что открытого горения при разгерметизация газопровода нет. "Открытого горения нет, на территории работает три бригады - 15 человек. Люди будут работать сколько потребуется, делается все возможное [для восстановления]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба администрации Ленобласти в своем Telegram-канале, комитет по ТЭК отслеживает ход восстановительных работ.