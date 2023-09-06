6 сентября, 18:38

Под Калининградом произошел пожар в складском помещении

Площадь возгорания составила 120 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Огонь охватил 120 кв. м складского помещения в поселке Шоссейное в Калининградской области. Очаг локализован, ведется ликвидация возгорания, сообщается в официальном Telegram-канале регионального главка МЧС.

"В 17:26 (18:26 мск) по системе 112 поступило сообщение о возгорании в складском одноэтажном здании по хранению дверей. <...> 19:35 (20:35 мск) - пожар локализован на площади 120 кв. м", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, уточнили ТАСС в ведомстве. 

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