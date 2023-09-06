6 сентября, 18:49

Генконсульство РФ заявило об отсутствии погибших среди россиян при ливнях в Стамбуле

Также нет пострадавших, сообщили в диппредставительстве

СТАМБУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Пострадавших и погибших среди российских граждан в результате сильных ливней в Стамбуле нет. Об этом сообщило генконсульство РФ в Стамбуле со ссылкой на данные экстренных служб Турции.

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"По данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших и погибших нет. Основные районы пребывания туристов в Стамбуле проливными дождями затронуты не были", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

В нем отмечается, что в ночь на 6 сентября в северо-западных округах провинции Стамбул (Башакшехир, Кючюкчекмедже, Арнавуткёй) прошли проливные дожди, которые вызвали подтопления жилых кварталов и подземной инфраструктуры, в том числе в районе основного аэропорта Стамбула. Плохие погодные условия вызвали задержки ряда авиарейсов.

"В результате данного происшествия погибло 2 человека (1 гражданин Турции и 1 иностранец), ранено 12 человек. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для получения первой медицинской помощи. Семь человек в тот же день были выписаны, пять человек продолжают получать лечение", - отмечается в сообщении. 

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