СМИ сообщили об увеличении числа погибших в результате циклона на юге Бразилии до 37

По данным газеты Globo, еще по меньшей мере девять человек числятся пропавшими без вести

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Число жертв последствий тропического циклона, произошедшего в южных районах Бразилии, достигло 37. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на местные власти.

Как уточнили вечером 6 сентября в управлении гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул, в этом регионе подтверждена гибель 36 человек, еще 1 погиб в соседнем штате Санта-Катарина. Еще по меньшей мере девять человек числятся пропавшими без вести. Ввиду сложной погодной обстановки и в знак уважения к памяти погибших правительство Риу-Гранди-ду-Сул отменило праздничные мероприятия и военные парады по случаю Дня независимости Бразилии, отмечаемого 7 сентября.

Циклон, обрушившийся на юг Бразилии в начале недели и вызвавший масштабные паводки вынудил более 5 тыс. человек покинуть свои дома. Как уточняет газета, речь идет о самой масштабной природной катастрофе такого рода за последние 40 лет. Ранее в июне в результате аналогичного стихийного бедствия погибли 16 человек.

Ожидается, что непогода продолжит бушевать в регионе 7 и 8 августа, что приведет к выпадению порядка 70-100 мм осадков.