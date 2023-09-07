Бывшего командира армии ПВО, защищающей Москву, арестовали по делу о взятке

В случае признания виновным Константину Огиенко грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко обвиняется во взятке в особо крупном размере. Об этом сказано в постановлении 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Предварительным следствием установлено, что в период с 28.06.2023 по 29.06.2023 в городе Долгопрудный Московской области Огиенко, действуя группой лиц по предварительному сговору с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким, с вымогательством получил от руководительницы общественной организации "Надежда" первую часть взятки в размере 500 тыс. рублей, являющиеся частью взятки в виде денег в сумме 30 млн рублей, за оказание содействия в отчуждении в пользу руководителя общественной организации "Надежда" земельного участка Министерства обороны Российской Федерации", - сказано в документе. Этот участок, как отмечается в материалах дела, находится под подмосковной Лобней.

Кроме этого, там сказано, что изначально следствие вышло на генерала Беляцкого, который признал вину и пошел на сделку со следствием, в рамках которой дал показания на Огиенко. Последний вину не признал и от дачи показаний отказался.

"Несмотря на непризнание Огиенко вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), причастность последнего к совершению преступления, по мнению следствия, подтверждается совокупностью собранных доказательств, а именно: материалами оперативно-разыскной деятельности, протоколом осмотра места происшествия, протоколами допросов свидетелей, протоколом очной ставки между обвиняемым Беляцким и подозреваемым Огиенко, а также иными собранными в ходе расследования настоящего уголовного дела доказательствами", - подчеркивается в постановлении суда о продлении генералу ареста.

Огиенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снял со своего поста после возбуждения в отношении него уголовного дела в июле 2023 года. Изначально он был арестован до 29 августа, однако после этого суд продлил ему срок содержания под стражей до 27 ноября нынешнего года. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет лишения свободы.