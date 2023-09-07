7 сентября, 00:48

В Туве на чабанской стоянке пропал двухлетний ребенок

В поисках задействовали 21 сотрудника пожарно-спасательной части и 6 единиц техники

ТАСС, 7 сентября. Двухлетний ребенок ушел с чабанской стоянки в отдаленном районе Тувы вечером 6 сентября. Организованы поиски. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В Центр управления в кризисных ситуациях сегодня ночью поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла 2-летняя девочка, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали", - говорится в сообщении.

На место выехали 21 сотрудник пожарно-спасательной части, задействовано 6 единиц техники. 

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