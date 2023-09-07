В Хабаровске преподавателя вуза обвинили во взяточничестве

Материалы уголовного дела направили в суд

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске обвинили преподавателя одного из вузов Хабаровска в получении взяток при сдаче экзаменов. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Она [преподаватель] обвиняется в совершении 7 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, через посредника и лично взятки в виде денег за незаконные действия), и 6 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей)", - говорится в распространенном релизе.

По версии следствия, будучи в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков одного из университетов Хабаровска женщина работала в его структурном подразделении - колледже. Являясь экзаменатором дисциплины "Иностранный язык", она должна была принимать экзамен с выставлением оценок. В 2020 году один из студентов колледжа, желая получить удовлетворительную оценку по экзамену обратился к знакомой, которая за взятку договорилась об этом с обвиняемой. Сумма взятки составила 12 тыс. рублей. С 2020 по 2022 год женщина получила деньги еще от 12 студентов в общей сумме 126 тыс. рублей.

Дело направили в суд.