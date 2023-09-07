В Якутии сошли с рельсов семь грузовых вагонов

Происшествие произошло в Алданском районе региона

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сход семи грузовых вагонов произошел в Алданском районе Якутии. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, также направлен аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана. "В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях - Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием", - добавили в управлении.