В Забайкалье объявили экстренное предупреждение

Согласно прогнозам синоптиков, в крае ожидаются дождь и ветер до 30 м/с

ЧИТА, 7 сентября. /ТАСС/. Ливни и сильный ветер ожидаются по восточной половине Забайкальского края 7 и 8 сентября. Объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 сентября и ночью 8 сентября по восточной половине Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, очень сильный ветер 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Рекомендуется отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов. Также не стоит оставлять детей без присмотра.

Ранее 7 сентября в Забайкалье объявляли оперативное предупреждение из-за ухудшения погоды. Прогнозировали дожди, понижение дневных температур на 8 и более градусов, усиление ветра до 15-20 м/с.