В Японии из-за тайфуна может выпасть до 200 мм осадков

По данным метеорологов, в частности, речь идет о восточной части страны, в том числе Токио

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. До 200 мм осадков может выпасть с 8 по 9 сентября на востоке Японии, включая Токио, из-за тайфуна "Юаньян", который приближается к стране. Об этом сообщило японское метеорологическое управление.

Тайфун находится над Тихим океаном и движется на северо-восток в сторону Японии. Скорость ветра в его центральной части составляет около 18 м/с с порывами до 25 м/с.

Ранее в связи с возможностью экстремальных погодных условий власти Японии призвали жителей сохранять бдительность и следить за развитием событий. Кроме того, руководство соседней с Токио префектуры Тиба предупредило население о вероятности схода оползней и подтопления территорий.