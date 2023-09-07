Над Брянской областью сбили беспилотник

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 7 сентября. В четверг, 7 сентября, силы Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ (вооруженных сил Украины) совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом", - написал он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.