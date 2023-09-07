Более 80 тыс. жителей Чили остались без света после сильного землетрясения

По данным Национального сейсмологического центра рспублики, очаг залегал на глубине 46 км

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сентября. /ТАСС/. Более 80 тыс. жителей региона Кокимбо остались в среду вечером без электричества после землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщила на своем сайте газета La Tercera.

Сильнее всего от перебоев в энергоснабжении пострадал город Кокимбо, где без света оказались 48 575 пользователей. В городе Ла-Серена электричество отключилось у 30 738 жителей.

По данным Национального сейсмологического центра Чили, эпицентр подземных толчков находился в 11 км к юго-востоку от прибрежного города Тонгой, очаг залегал на глубине 46 км. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. По данным гидрографической и океанографической службы Военно-морских сил Чили, угрозы цунами нет.

Как сообщил телеканал TN, толчки также ощущались в аргентинских провинциях Мендоса и Сан-Хуан.