В Батайске повредило гостевой дом

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Двухэтажный нежилой гостевой дом поврежден в центре города Батайска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Голубев сообщал, что ночью 7 сентября системы ПВО сбили над Ростовом-на-Дону два беспилотника, один упал за городом, в западной части, второй - в центре. В результате пострадал один человек, повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей. По информации главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, часть улицы Пушкинской перекрыта, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.