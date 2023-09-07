7 сентября, 03:33,
обновлено 7 сентября, 04:01

В Батайске повредило гостевой дом

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Двухэтажный нежилой гостевой дом поврежден в центре города Батайска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Голубев сообщал, что ночью 7 сентября системы ПВО сбили над Ростовом-на-Дону два беспилотника, один упал за городом, в западной части, второй - в центре. В результате пострадал один человек, повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей. По информации главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, часть улицы Пушкинской перекрыта, водителей просят выбирать альтернативные маршруты. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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