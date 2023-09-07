Суд в Хакасии приговорил к 5,5 годам тюрьмы главреда "Нового фокуса" за фейки о ВС РФ

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима

ТАСС, 7 сентября. Абаканский государственный суд Хакасии приговорил к 5,5 годам лишения свободы главного редактора интернет-издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ (п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание материалы уголовного дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на срок два года шесть месяцев", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года Афанасьев разместил на сайте своего интернет-издания, а также в социальных сетях и мессенджере ложную информацию об участии Росгвардии в специальной военной операции на Украине. В публикациях содержались недостоверные сведения о количестве погибших, о раненых и без вести пропавших сотрудниках ведомства, а также об уровне их материального обеспечения и якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом управления Росгвардии.

Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.