В ДНР обнаружили тайник с оружием и боеприпасами для совершения терактов на выборах

Изъяли 46 единиц огнестрельного оружия и более 1 000 штук боеприпасов, сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Крупный тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в Донецкой Народной Республике (ДНР). Схрон планировали использовать для организации терактов на территории региона в преддверии единого дня голосования, сообщили ТАСС в УФСБ по ДНР.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и УФСБ России по Восточному военному округу на окраине Докучаевска обнаружен и изъят тайник с оружием и боеприпасами. Изъято 46 единиц огнестрельного оружия и более 1 000 штук боеприпасов. Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВФУ (Вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) и предназначался для совершения терактов в преддверии единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики", - сообщили в УФСБ.

По данным силовиков, в тайнике были обнаружены почти 40 автоматов Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, пулемет Калашникова, два реактивных пехотных огнемета "Шмель", два гранатомета РПГ-7В, 720 штук бронебойных патронов калибра 7,62 мм, одна коробка с бронебойными патронами калибра 14,5 и 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 30 мм.