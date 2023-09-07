Южносахалинцы, дома которых пострадали от подтопления, получат стройматериалы

В перечне - фанера, утеплитель, гвозди, плиты ОСП, доски, брус, линолеум

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Южно-Сахалинска, помимо материальной помощи, получат бесплатные строительные материалы для восстановления своих частных домов, пострадавших в результате подтопления во время циклона. Об этом сообщили журналистам в мэрии областного центра.

"Стройматериалы жителям домов, пострадавших от паводка, начнут завозить уже в эти выходные. Сейчас на базе завода им. Федотова формируется запас строительных материалов, необходимых для восстановительных работ. В перечне - фанера, утеплитель, гвозди, плиты ОСП, доски, брус, линолеум. В пятницу будет сформирован список адресов с указанием времени подвоза материалов", - рассказали в администрации города.

По информации муниципальных властей, завоз начнется с субботы, чтобы люди находились не на работе, а дома. "Наша задача - оперативно раздать людям стройматериалы. <...> Будет оказана помощь в выгрузке, для этого привлечем волонтеров. По результатам развоза в субботу и воскресенье будем принимать дальнейшие решения: развозить в следующие выходные массово или в будние дни адресно", - приводит пресс-служба мэрии слова вице-мэра Алексея Римши.

В целях оказания содействия жителям в вывозе мусора, образовавшегося в результате подтопления, в пострадавших районах Южно-Сахалинска установлены бункеры-накопители. Также оказывается адресная помощь отдельным категориям горожан. Речь идет прежде всего об одиноких пожилых людях и гражданах с ограниченными возможностями здоровья, которые могут рассчитывать на помощь муниципалитета по утилизации поврежденной наводнением мебели, техники, напольных покрытий.

О ситуации в городе

Как рассказали в мэрии, городские службы все еще продолжают уборку улично-дорожной сети областного центра от грязи, пыли и мусора, вынесенного на проезжую часть ливневыми потоками во время циклона. В ночь на 7 сентября на этих работах были задействованы 58 единиц техники и 18 рабочих. Днем в механизированном и ручном режиме продолжается уборка остатков скопления грязи с привлечением 66 спецмашин и 108 рабочих.

В городе, помимо текущего ремонта, идет восстановление дорожного покрытия, поврежденного в результате циклона. Департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска ведет мониторинг расчистки дворовых территорий после циклона и отработку адресных обращений от управляющих компаний в оказании содействия по приведению дворов в порядок. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска также продолжают мониторинг содержания дворовых территорий.

На данный момент в работе управления ГО и ЧС находится 12 заявок по затоплению подвальных помещений домов в частном секторе. В пункте временного размещения продолжает проживать 21 человек. По обращениям горожан, предоставлено 8 тепловых пушек для просушки домов.

В ночь на 1 сентября в Сахалинскую область пришел циклон с сильными дождями. Из-за подтоплений некоторые дороги оказались размыты, пострадали дома жителей частных секторов, помещения многих организаций. В регионе 1 сентября отменили все школьные линейки, празднование Дня города в Южно-Сахалинске перенесли на неопределенную дату.