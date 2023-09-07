На юге Красноярского края возбудили дело из-за невывоза мусора

Оператор ТКО не выполнил более 2 тыс. заявок

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Минусинская межрайонная прокуратура возбудила новое административное дело за нарушения при вывозе отходов на юге Красноярского края. Оператор ТКО не выполнил более 2 тысяч заявок на вывоз мусора, сообщила прокуратура Красноярского края.

В середине августа на юге Красноярского края возникла угроза чрезвычайной ситуации из-за невывоза мусора. Только с 6 по 14 августа на территории Минусинска не исполнены были 1 073 заявки на сбор и вывоз отходов. Сбои в работе произошли также в других районах юга региона. Главе Минусинска и регоператору - муниципальному предприятию "Минусинское городское хозяйство" были внесены представления. В отношении бывшего директора регоператора возбуждено административное дело за нарушение при обеспечении населения коммунальными услугами.

"Установлено, что по состоянию на 31.08.2023 года неисполненными остались более 2 тыс. заявок в г. Минусинске. Граждане сообщают о длительном (более месяца) неисполнении направленных заявок, фактах вывоза мусора перевозчиками вне очереди за дополнительную плату. Прокуратура внесла представления главе города Минусинска и в МУП г. Минусинска "Минусинское городское хозяйство", в отношении уже действующего директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении.

По данным Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, предприятие "Минусинское городское хозяйство" лишено статуса регионального оператора по обращению с отходами производства и потребления. До выбора нового оператора компания обязана продолжать собирать и вывозить отходы.

Минусинск находится на юге Красноярского края. В городе проживают более 70 тыс. человек.