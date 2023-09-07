На юге Красноярского края из-за прорыва водопровода 30 многоэтажек остались без воды

Авария произошла в Минусинске

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Прорыв водопровода холодного водоснабжения (ХВС) произошел в Минусинске в Красноярском крае. Без воды осталось 30 многоэтажных домов и 5 образовательных учреждений, сообщила администрация города.

Авария произошла по улице Тимирязева, 18. "Произведено аварийное отключение холодного водоснабжения с 10:20 (06:20 мск) до устранения. ХВС отключено в районе, ограниченном улицами Гагарина, Абаканская, Тимирязева, Комарова. Под отключение попали 30 многоэтажных домов, 4 детских сада, МОБУ "Гимназия №1", - говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что в случае необходимости, будет организован подвоз воды. На месте работает бригада "Горводоканала".