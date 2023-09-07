В Брянской области сбили третий за сутки беспилотник

Пострадавших и разрушений нет

БРЯНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в четверг, 7 сентября, силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник сбит силами ПВО Министерства обороны РФ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

Информацию о еще одном сбитом беспилотнике подтвердили в Минобороны России. "7 сентября около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. <...> Беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.

Ранее в четверг в регионе были сбиты два беспилотника. Никто не пострадал. По данным Богомаза, в результате падения обломков БПЛА частично повреждены остекление здания железнодорожного вокзала Брянск-1, привокзальная площадь и несколько автомобилей.