В НЦБ Интерпола МВД рассказали, как выявляют причастных к финансированию терроризма

Их находят по оставленным в интернете цифровым следам, что позволяет арестовать их в странах, входящих в Интерпол, отметил глава бюро Валерий Калачев

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов могут идентифицировать личности тех, кто причастен к финансированию терроризма на многочисленных онлайн-платформах по оставленным в интернете цифровым следам, что позволяет арестовать их в странах, входящих в Интерпол. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

"Сегодня мировое правоохранительное сообщество активно пополняет свой арсенал высокотехнологичными инструментами, комплектуется квалифицированными кадрами, получая в свой арсенал новые способы анализа террористической активности на многочисленных онлайн-платформах. Оставленные преступниками в Сети цифровые следы дают возможность идентифицировать их личности, что впоследствии приводит к их аресту в одной из стран - членов Интерпола", - сказал он.

Калачев подчеркнул, что при этом не важно, какой инструмент они используют для финансирования преступной деятельности. Он также добавил, что несмотря на многочисленные технологии анонимизации, используемые злоумышленниками в Сети, Интерпол стремительно развивает сотрудничество, в том числе с крупными IT-компаниями, интернет-провайдерами, для получения идентификационной информации о лицах, занимающихся террористической деятельностью. Кроме того, между Генеральным секретариатом Интерпола и членами организации идет непрерывный обмен сведениями и наработками в этой сфере, в том числе посредством издания международных уведомлений Интерпола с "пурпурным углом".