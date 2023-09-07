В районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Жителям трех домов в районе ЧП предложили размещение в маневренном фонде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в районе падения БПЛА на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, №39, 41, 42 с 09:00 введен режим ЧС", - написал он.

По данным главы региона в указанных трех домах проживает 99 человек. Городские власти уже предложили им размещение в маневренном фонде. Кроме того, для них, по словам Голубева, организуют питание.

Сейчас проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные жителям выплаты, добавил Голубев.

Как сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко, районным службам поручили организовать работу по восстановлению остекления поврежденных домов, спасатели снимают нависшие аварийные конструкции. Доступ посторонних лиц к месту происшествия ограничили.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что системы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два БПЛА, один упал за городом в западной части, второй - в центре. В результате повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.