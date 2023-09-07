В центре Ростова-на-Дону после падения БПЛА отсутствует свет в 20 домах

К устранению аварии намерены приступить после проведения следственных действий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует в 20 домах в результате повреждения электрощита после падения БПЛА на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на улице Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов. Аварийные службы прибыли на место. После проведения следственных действий приступят к устранению аварии", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что системы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два БПЛА, один упал за городом в западной части, второй - в центре. В результате повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.