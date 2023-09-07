На Камчатке спасатели продолжат поиски двух туристов наземным путем

Облет территории результатов не дал

ТАСС, 7 сентября. Отряд спасателей продолжит поиски двух пропавших в природном парке "Вулканы Камчатки" туристов с земли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона. Поиски с воздуха результатов не дали.

"Вчера в Ключевском парке спасатели совершили облет территории. Спасатели обследовали маршрут протяженностью около 400 кв. км. Поиск результата не дал. На сегодняшний день формируется отряд спасателей, который продолжит поиски наземным путем. Заброска спасателей в район поиска будет зависеть от погодных условий", - сообщили в пресс-службе.

В начале недели администрация сети природных парков "Вулканы Камчатки" сообщила, что два туриста 1951 года рождения отправились по длительному маршруту в парке "Ключевской", но не вышли на связь в обозначенное время. Мужчины шли по маршруту поселок Ключи - озеро Державина - вулкан Средний - ледник Богдановича - перевал Безымянный - перевал Толбачик - перевал Толуд - стоянка "Клешня".

Природный парк "Ключевской" - это место наиболее активного вулканизма на Камчатке. Здесь находятся 13 высочайших вулканов России. Парк расположен на расстоянии 500 км от Петропавловска-Камчатского.