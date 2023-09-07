В Туве после пропажи трехлетнего ребенка возбудили уголовное дело

В поисках девочки задействовали 57 человек

ТАСС, 7 сентября. Уголовное дело возбудили в Туве после пропажи трехлетней девочки в Бай-Тайгинском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Туве.

"Сегодня утром в правоохранительные органы Бай-Тайгинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении трехлетнего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего лица", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что девочка находилась со своей родственницей на чабанской стоянке в местечке Сукпак села Кара-Холь. "Вечером [6 сентября] женщина занималась делами по хозяйству, когда обнаружила отсутствие ребенка. Самостоятельные поиски родственниками девочки не дали положительных результатов, после чего они обратились в правоохранительные органы", - пояснили в следственном управлении.

Первоначально сообщалось, что ребенку два года. На поиски выехали 57 человек и 15 единиц техники. Привлекли аэромобильную группировку МЧС.