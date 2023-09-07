В Раменском окна пяти квартир оказались выбиты после падения БПЛА

Никто не пострадал

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Окна в пяти квартирах жилого дома в Раменском выбиты после падения беспилотного летательного аппарата, также повреждены четыре автомобиля. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Николай Ханин.

"В 03:40 в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля", - написал Ханин.

Он отметил, что оперативные службы осматривают дома 7, 8 и 9 по улице Лучистой на предмет возможных повреждений. Пострадавших нет.

"Региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым мы будем восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации - формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества. Работу штаба в нашем округе возглавляю лично", - добавил глава городского округа.

Также в публикации отмечается, что номер горячей линии главы: 8-496-473-91-01. Номера управляющих компаний: 8-926-707-24-14 - ул. Десантная; 8-985-960-86-20 - ул. Лучистая; 8-929-578-65-58 - ул. Лучистая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву.