В Якутии возбудили уголовное дело после схода девяти вагонов

При ЧП никто не пострадал

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после схода девяти вагонов с рельсов в Алданском районе Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 6 сентября. Предварительно установлено, что на перегоне при следовании грузового поезда произошел сход девяти вагонов, из них шесть вагонов опрокинулись, никто не пострадал. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Как сообщали ранее в региональном управлении МЧС России, в Алданском районе с рельсов сошли девять вагонов, в том числе три цистерны с дизельным топливом. Разлива не наблюдалось. Отмечалось, что повреждено 200 м железнодорожных шпал, рельсы не повреждены. На период проведения работ пассажирские перевозки будут осуществляться стыковочными автомобильными рейсами через станцию Нерюнгри.