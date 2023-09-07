7 сентября, 06:32
Военная операция на Украине

В Белгородской области пять населенных пунктов остались без света из-за обстрела ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 7 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли окраину поселка Задорожный в Белгородской области, повредив линию электропередачи, из-за чего без света остались жители пяти населенных пунктов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света остаются пять населенных пунктов: село Вязовое, село Теребрено, поселок Илек-Пеньковка, село Староселье, поселок Задорожный", - написал он.

По информации Гладкова, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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