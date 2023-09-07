В провинции Фуцзянь почти 300 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна "Хайкуй"

Два человека погибли

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Ливни, принесенные тайфуном "Хайкуй" в приморскую провинцию Фуцзянь (Восточный Китай), вынудили власти эвакуировать более 294 тыс. местных жителей. В ходе спасательных работ в провинциальном центре Фучжоу, сообщает телевизионная служба "Хаокань", погибли два человека.

По данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и засухой, наводнения нарушили жизнь почти 1,6 млн человек в провинции. Смыто около 10 тыс. га посевов, более 2,5 тыс. домов повреждены или полностью разрушены. Прямой экономический ущерб превысил 5 млрд юаней (свыше $700 млн).

С 6 часов утра вторника по 6 часов утра среды количество осадков в 65 населенных пунктах провинции превысило 250 мм, при этом максимальное количество осадков достигло 548,9 мм в городе Гайшань. Тем самым оказались превышены рекордные уровни осадков для данного района.

В борьбе с последствиями ливней задействовали около 60 тыс. человек.