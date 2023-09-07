Экс-проектировщик метро Красноярска просит признать себя пострадавшим в деле экс-министра

В настоящий момент с компании хотят взыскать 700 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Красноярский трест строительно-инженерных изысканий (Красноярск ТИСИЗ), ранее занимавшийся проектировкой метро в Красноярске, обратился с ходатайством в Центральный районный суд о признании себя пострадавшей стороной в уголовном деле экс-министра транспорта региона Константина Димитрова. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В июле 2022 года был задержан министр транспорта Красноярского края Димитров. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что его арест был связан с проектом строительства метро в Красноярске. В настоящий момент он находится под арестом.

"Признать потерпевшим АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" <…> по уголовному делу в отношении Димитрова К. Н. Признать за юридическим лицом - АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" право на обращение с гражданским иском в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Димитрова", - говорится в документе за подписью гендиректора компании Юрия Шундрика.

В сентябре 2019 года компания заключила государственный контракт с краевым транспортным управлением (КТУ) на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метро в Красноярске на сумму 954 млн рублей. По информации компании, Димитров, будучи министром транспорта края, был куратором работ по контракту. В декабре 2019 года по его указанию были предъявлены к приемке фактически невыполненные работы на более чем 742 млн рублей. В АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" не скрывали, что данные работы в полном объеме еще не завершены и не могут быть полностью выполнены в указанные в госконтракте сроки. По указанию Димитрова, как считают в компании, КТУ подписало акт приемки.

"Таким образом, в результате вышеизложенных указаний Димитрова АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" было вовлечено в неправомерные действия, что не позволило завершить выполнение работ, пусть и с нарушением сроков, но надлежащим образом, качественно и без уголовных преследований", - говорится в документе. В компании напомнили, что сейчас КТУ взыскивает с треста в Арбитражном суде Красноярского края более 700 млн рублей убытков и штрафных санкций, а также планирует обратиться с иском еще на 450 млн рублей.