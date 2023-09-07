В Запорожской области сообщили, что ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар

Врио губернатора региона Евгений Балицкий уточнил, что нападение было совершено около 08:00 мск, несколько дронов ВСУ совершили атаку на многоквартирный дом

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по городу Энергодару в Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Утром враг атаковал Энергодар. Боевики ВСУ атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами", - сказал представитель оперативных служб.

Как уточнил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, нападение было совершено около 08:00 мск, несколько дронов ВСУ совершили атаку на многоквартирный дом.

"Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы. К счастью, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Очередная атака противника поражает своим цинизмом: утром, когда жители дома собирались на работу, учебу, родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака", - написал Балицкий.