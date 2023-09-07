В Москве задержали двух полицейских, похитивших 26 млн рублей у криптоинвестора

Задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Двое полицейских задержаны в Москве по подозрению в хищении 26 млн рублей в биткойнах у криптоинвестора. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Двое полицейских в свободное от службы время напали на местного криптоинвестора. Угрожая возбуждением уголовного дела, они заставили его перевести на их криптокошелек биткойны на 26 млн рублей. Сотрудниками управления собственной безопасности МВД злоумышленники задержаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по этому факту возбуждено уголовное дело. Задержанным полицейским может грозить до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о пресечении противоправных действий двух сотрудников полиции. "Предварительно установлено, что два сотрудника отдела полиции Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы ввели гражданина в заблуждение о его якобы причастности к противоправным действиям и за непривлечение его к уголовной ответственности получили его денежные средства на подконтрольный счет", - сказал собеседник агентства.

На основании собранных сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве материалов следственными органами принято процессуальное решение. "При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - добавили в столичном главке полиции.