7 сентября, 06:42
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении украинских гаубиц М777 и Д-30

По словам представителя экстренных служб региона, в островной зоне уничтожили миномет калибра 120 мм с расчетом и боекомплект к нему

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицы М777 и Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом (потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести); позиция одного из подразделений ВСУ (потери: четыре военнослужащих ВСУ уничтожены; пять получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожен миномет калибра 120 мм с расчетом и боекомплект к нему, на каховском направлении - гаубица Д-30 и позиция одного из подразделений ВСУ. 

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