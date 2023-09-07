В Иркутске начался судебный процесс по новому делу "ангарского маньяка"

На первом заседании планируют заслушать изложение обвинения, а также определить порядок исследования доказательств

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Ленский районный суд Иркутска приступил к рассмотрению уголовного дела о трех убийствах, возбужденного в отношении Михаила Попкова, который ранее получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Судебный процесс начался", - сказал собеседник агентства.

По информации прокуратуры Иркутской области, на первом заседании планируется изложение обвинения и определение порядка исследования доказательств. Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

Попков работал в органах внутренних дел Ангарска, откуда уволился в 1998 году. Первый пожизненный срок экс-милиционер получил в январе 2015 года. В декабре 2018 года суд приговорил его ко второму пожизненному заключению. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к убийствам. При этом он признан вменяемым. В июле 2020 года Следственный комитет сообщил, что экс-милиционер сознался еще в двух убийствах, в 2021 году суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии.

В 2023 году Попков заявил о своей причастности к убийству еще трех женщин в Иркутске в период с 1997 по 2003 год. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения. В августе уголовное дело передали в суд.