Красноярского вора в законе отправят из колонии строгого режима в тюрьму

В тюрьме он будет находиться три года, после чего его переведут обратно в колонию строгого режима

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Суд в Красноярске изменил вид исправительного учреждения для Константина Найбауэра, осужденного за занятие высшего положения в преступной иерархии на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его отправят из колонии в тюрьму, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

В январе 2023 года Красноярский краевой суд на основании вердикта присяжных признал Найбауэра, известного в криминальных кругах как Костя Канский, виновным (ст. 210.1 УК РФ) и приговорил его к восьми годам лишения свободы. С учетом домашнего ареста и пребывания в СИЗО, срок наказания у него заканчивается в августе 2029 года.

"С учетом позиции прокурора суд изменил Найбауэру вид исправительного учреждения - с колонии строгого режима на тюрьму (самые строгие условия отбывания). Постановление суда вступило в силу и в ближайшее время будет исполнено", - сообщил представитель ведомства, добавив, что в тюрьме он будет находиться три года, а затем его переведут обратно в колонию строгого режима.

В прокуратуре сообщили, что Найбауэра отправили в исправительную колонию №6 в Красноярске в феврале 2023 года. За это время он нарушал режим, не работал, привлекался к дисциплинарной ответственности.

Найбауэра задержали в октябре 2019 года. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По версии следствия, с 1997 года обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории воров в законе, имел сферу влияния в Красноярском крае. В сентябре 2021 года присяжные посчитали недоказанным его положение в криминальном мире, после чего суд вынес оправдательный приговор. Прокуратура с ним не согласилась и обжаловала.