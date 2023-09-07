СМИ: в Манипуре в столкновениях жителей с военными пострадали 40 человек

По информации The Economic Times, военнослужащие применили против нападавших слезоточивый газ и резиновые пули

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате ожесточенных столкновений жителей с военнослужащими в индийском северо-восточном штате Манипур. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на власти штата.

По ее информации, столкновения вспыхнули в районе Бишнупур, где местные жители из числа представителей местного племени куки нарушили режим комендантского часа и атаковали заграждения, возведенные солдатами на транспортных магистралях. Военнослужащие применили против нападавших слезоточивый газ и резиновые пули.

Жители намеревались снести заграждения, которые, по их утверждению, препятствовали передвижению и встречам с родственниками. Правительство Манипура призвало жителей Бишнупура соблюдать спокойствие и воздерживаться от нарушений порядка.

Район Бишнупур, где действует комендантский час и другие ограничительные меры властей, остается одним из очагов напряженности, которая сохраняется в Манипуре с 3 мая. Обстановка в штате накалилась после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты некоторые привилегии, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также несколько других льгот.

Требование мейтей вызвало протест у племени куки, составляющего 56% населения штата. Оно сочло такое требование атакой на свои права. В начале мая организации куки провели так называемый марш племенной солидарности в знак протеста против включения мейтей в категорию зарегистрированной касты. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен, жертвами которых стали свыше 160 человек .

10 августа в нижней палате парламента Индии состоялись дебаты по вотуму недоверия правительству республики, обвиненному оппозицией в якобы допущенном бездействии по урегулированию ситуации в Манипуре. Большинство парламентариев не поддержали вотум недоверия.