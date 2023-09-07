7 сентября, 07:12,
обновлено 7 сентября, 07:26

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Движение в сторону центра затруднено

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском шоссе, 13, к.1 (в районе станции метро "Войковская") произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - значится в публикация.

"Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда", - рекомендовали в департаменте.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в результате ДТП пострадавших нет. 

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