В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Ленинградском шоссе, 13, к.1 (в районе станции метро "Войковская") произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - значится в публикация.
"Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда", - рекомендовали в департаменте.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в результате ДТП пострадавших нет.