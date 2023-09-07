Жителя Хабаровского края подозревают в намерении организовать подрывы в регионе

По данным ФСБ, он также планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ возбудили дело о госизмене против жителя Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Задержан житель Хабаровска, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, мужчина переводил деньги одному из формирований Вооруженных сил Украины для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. Он планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, совершать подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона. Ведется следствие.