В Петербурге госпитализировали 13 школьников из-за острой кишечной инфекции

Всего в учебном заведении зарегистрировали 17 случаев заболевания среди сотрудников и школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 13 учащихся одной из школ доставили в стационары города из-за острой кишечной инфекции, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

"В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом №18/2, литера А, управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей", - говорится в сообщении.

Организацией питания учеников и сотрудников школы занимается АО "Комбинат питания "Кировский". Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников комбината питания.