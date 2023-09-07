7 сентября, 07:42
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки потеряли под Новодонецким не менее 20 военнослужащих

Советник врио главы республики Ян Гагин уточнил, что украинская армия предприняла не менее четырех попыток прорвать оборону российских сил в этом районе, однако эти попытки были пресечены активной работой артиллерии

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские войска за минувшие сутки в ходе безуспешных атак на Новодонецкое в ДНР потеряли не менее 20 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.

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"Потери ВСУ за сутки под Новодонецким серьезные - порядка 20 человек невозвратные", - сказал Гагин.

Он уточнил, что украинская армия предприняла не менее четырех попыток прорвать оборону российских сил в этом районе, однако эти попытки были пресечены активной работой артиллерии.

В среду Гагин сообщил ТАСС, что потери ВСУ за последние два дня боев под Новодонецким составили до 100 человек личного состава. 

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