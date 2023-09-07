В ДНР бойца ВСУ приговорили к 26 годам колонии за убийство трех человек в Мариуполе

По данным следствия, осужденный вместе с сослуживцем весной 2022 года обстреляли из крупнокалиберного пулемета четыре гражданских автомобиля с белыми лентами

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил украинского военнослужащего Константина Сычака к 26 годам колонии строгого режима за расстрел троих человек в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя-санитара медицинского пункта батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины 22-летнего Константина Сычака. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, в покушении на убийство двух и более лиц, а также в жестоком обращении с гражданским населением", - сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сычака к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным следствия, осужденный вместе с сослуживцем Виталием Лысюрой весной 2022 года в Мариуполе обстреляли из крупнокалиберного пулемета четыре гражданских автомобиля с белыми лентами. Трое мужчин погибли на месте, еще одному удалось спастись.

Несколькими днями ранее был вынесен приговор Виталию Лысюре. Верховный суд ДНР приговорил его к 27 годам колонии строгого режима.