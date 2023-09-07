Свердловский суд отклонил жалобу опекуна, обвиняемой в истязании и убийстве подопечного

Женщина пробудет под стражей до 26 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил жалобу на арест опекуна из Екатеринбурга, обвиняемой в истязании и убийстве своего шестилетнего подопечного, а также в мошенничестве с выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление было обжаловано защитой в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника оставил постановление суда первой инстанции в силе", - говорится в сообщении с уточнением, что опекун пробудет под стражей до 26 ноября 2023 года включительно.

Как уточнили в пресс-службе, женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат", п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью", ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

26 июня опекун заявила о пропаже ребенка, после чего горожане и правоохранительные органы организовали масштабные поиски, в которых участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Позже было обнаружено тело ребенка, его 33-летняя опекун задержана. Возбудили два уголовных дела - о халатности, из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка, а также дело об убийстве. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что назначена служебная проверка в управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью погибшего мальчика, по данным уполномоченного по правам ребенка региона Игоря Морокова, были сигналы о неблагополучии в семье опекунов, но сотрудники органов системы профилактики бездействовали.