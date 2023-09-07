7 сентября, 07:51
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили, что два беспилотника ВСУ не достигли целей в Энергодаре

Один из них упал в городском парке, другой сбили, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) из числа запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по Энергодару в Запорожской области не достигли своих целей. Один из них упал в городском парке, другой был сбит, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"По уточненной информации, дважды за утро - около 07:20 и 07:50 мск - боевики ВСУ атаковали центр Энергодара БПЛА. <…> Один БПЛА упал в городском парке культуры и отдыха, еще один успешно ликвидирован в парковой зоне за администрацией города", - сказал представитель оперативных служб.

Уточняется, что основной удар пришелся по жилому 14-этажному дому на улице Строителей. Повреждено остекление и кондиционеры, а также оборудование системы оповещения и телекоммуникационных услуг. Информация о пострадавших не поступала.

В четверг в оперативных службах Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли удар по Энергодару с применением БПЛА. Врио губернатора региона Евгений Балицкий назвал атаку бессмысленной и циничной. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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